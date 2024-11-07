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01:55, 7 ноября 2024Бывший СССР

Зеленский рассказал об «отличном разговоре» с Трампом

Зеленский заявил, что поздравил Трампа и провел с ним отличный разговор
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел «отличный телефонный разговор» с победившим на выборах главы США Дональдом Трампом. Он заявил об этом в своем Telegram-канале.

Политик рассказал, что поздравил Трампа с исторической и убедительной победой. По словам Зеленского, данный результат стал возможным благодаря «впечатляющей избирательной кампании» республиканца.

«Мы договорились поддерживать тесный диалог и развивать наше сотрудничество», — добавил украинский президент.

Ранее британская газета The Guardian сообщила, что Украина погрузилась в уныние и неопределенность после победы Дональда Трампа на выборах. Утверждается, что Трамп может прекратить выделение военной помощи Киеву, без которой украинские войска рискуют потерять еще больше позиций в Донбассе.

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