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05:31, 7 ноября 2024Мир

Посол Австралии в США удалил посты с критикой Трампа после его победы

Посол Австралии в США Радд удалил посты в соцсетях с критикой Трампа
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
Кевин Радд

Кевин Радд. Фото: ChinaFotoPress / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Посол Австралии в США Кевин Радд удалил свои посты с критикой Дональда Трампа в социальной сети Х после победы республиканца на выборах президента. Об этом заявили в австралийском посольстве в Вашингтоне, передает The Guardian.

«Посол Радд удалил публикации в социальных сетях, чтобы исключить возможность их толкования в качестве официальной позиции правительства Австралии. Он надеется на сотрудничество с президентом Трампом и его командой», — сказали в дипмиссии.

В удаленных сообщениях дипломат называл Трампа «самым деструктивным президентом в истории» и обвинял его в том, что тот «втаптывает Америку и демократию в грязь».

Ранее Трамп назвал свою победу на выборах уникальной для истории США. «Мы преодолели препятствия, которые никто не считал возможными, и теперь ясно, что мы достигли самого невероятного политического результата», — подчеркнул он.

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