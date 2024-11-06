Трамп назвал свою победу на выборах США уникальной

Трамп заявил о политической победе, которой страна никогда раньше не видела

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал свою победу на выборах уникальной для истории страны. Трансляция его речи велась на YouTube-канале PBS NewsHour.

Выступая перед сторонниками во Флориде, политик заявил о «политической победе, которой страна никогда раньше не видела». «Мы преодолели препятствия, которые никто не считал возможными, и теперь ясно, что мы достигли самого невероятного политического результата», — подчеркнул Трамп.

Выборы главы государства в США прошли во вторник, 5 ноября. Согласно предварительным данным, на них после своего поражения в предыдущих выборах 2020 года победил бывший президент США Дональд Трамп, получив 277 голосов выборщиков из необходимых 270.

Итоговые результаты голосования будут обнародованы 11 декабря, инаугурация должна состояться 20 января 2025 года.

