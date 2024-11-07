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09:13, 7 ноября 2024Экономика

Поставки российского леса за рубеж заметно упали

«Транслес»: вывоз круглого леса из РФ просел на 18 процентов в январе-сентябре
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

По итогам первых девяти месяцев 2024 года суммарные объемы железнодорожного экспорта российской древесины иностранным покупателям сократились на девять процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического центра «Транслес».

Отмечается, что за январь-сентябрь отечественные экспортеры смогли вывезти за рубеж в общей сложности 7,3 миллиона тонн пиломатериалов. За этот период времени поставки круглого леса из России сократились на 18 процентов год к году, до 1,2 миллиона. Эксперты связали подобную динамику в том числе с законодательным ограничением на вывоз древесного сырья.

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Совокупные объемы транспортировки лесных грузов из России за девять месяцев 2024 года снизились на три процента и составили 21,9 миллиона тонн. Аналитики объясняют спад снижением спроса со стороны ключевого покупателя этой продукции из РФКитая. Эта азиатская страна, как подчеркивают эксперты, охладела к российским пиломатериалам на фоне стагнации сектора недвижимости и инфраструктурных ограничений.

Поставки российских пиломатериалов в Китай снижаются не первый год. По данным Рослесинфорга, в 2023 году главный покупатель этой продукции из РФ сократил ее импорт на семь процентов к уровню 2022-го и на 38,5 процента — к показателю 2021-го. За данный период времени резко просели и объемы экспорта российской древесины в КНР. Как уточнили в Главном таможенном управлении Китая, показатель сократился на 12,7 процента.

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