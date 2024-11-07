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13:58, 7 ноября 2024Силовые структуры

Появились новые подробности о расправе российского школьника над матерью

В Подмосковье школьник после убийства матери ушел в магазин за конфетами
Варвара Митина (редактор)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

В Сергиево-Посадском округе Подмосковья 15-летний школьник после расправы над матерью ушел в магазин за конфетами. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

После преступления подросток заколотил дверь в комнату матери, потом он пошел в магазин за сладостями.

По данным канала, у мальчика была зависимость от компьютерных игр, в школу он не ходил из-за головных болей.

Ранее сообщалось, что утром 6 ноября школьник топором нанес матери в спальне множество ударов по голове. Ранения оказались несовместимы с жизнью. О произошедшем подросток сам сообщил в полицию, с ним работают следователи.

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