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10:15, 7 ноября 2024Силовые структуры

Школьник из Подмосковья зарубил мать топором после ссоры из-за оценок

В Подмосковье задержали подростка, зарубившего мать из-за ссоры об оценках
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Сергиевом Посаде задержали 15-летнего подростка за жестокую расправу над матерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, утром 6 ноября школьник топором нанес матери в спальне множество ударов по голове. Ранения оказались несовместимы с жизнью. О произошедшем подросток сам сообщил в полицию, с ним работают следователи. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Telegram-каналу Shot, накануне юноша поругался с матерью из-за плохих оценок в школе. Женщина в наказание отобрала у него планшет и запретила играть на компьютере.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ подросток сбил инспектора ДПС, уходя от погони на мопеде.

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