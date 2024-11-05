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20:34, 5 ноября 2024Силовые структуры

Российский подросток уходил от погони на мопеде и сбил инспектора ДПС

В Улан-Удэ подросток сбил инспектора ДПС, уходя от погони на мопеде
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Улан-Удэ подросток пытался уйти от полицейской погони на мопеде и сбил инспектора ДПС. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным канала, 17-летний подросток катался вместе с другом на мопеде Racer по улице Павлова, нарушая правила дорожного движения. Когда сотрудники правоохранительных органов попытались остановить нарушителя, тот прибавил газу и наехал на одного из силовиков.

Мужчина получил травмы, а подростков задержали — они перевернулись после того, как сбили полицейского. В отношении водителя возбуждено уголовное дело, материалы направлены в суд.

Ранее суд приговорил к десяти годам лишения свободы 40-летнего жителя Севастополя, который перевозил на автомобиле партию «синтетики» и сбил спецназовца при попытке скрыться.

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