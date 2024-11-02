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08:36, 2 ноября 2024Силовые структуры

Россиянин с партией «синтетики» сбил спецназовца для ухода от погони и попался

Жителю Севастополя дали 10 лет за попытку сбыта «синтетики» и наезд на силовика
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

Суд приговорил к десяти годам лишения свободы 40-летнего жителя Севастополя, который перевозил партию «синтетики» на автомобиле и сбил спецназовца при попытке скрыться. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, все произошло в мае. Злоумышленник, являющийся владельцем местного кафе, перевозил партию наркотиков на автомобиле. Узнав об этом, сотрудники силовых структур организовали спецоперацию по его задержанию. На подъезде к селу Орловка инспекторы ДПС потребовали у водителя остановиться, однако тот, увидев преградившего ему дорогу бойца Росгвардии, совершил наезд на последнего и попытался скрыться.

Во время погони мужчина выбросил из салона автомобиля подголовник, внутри которого находилось 100 граммов амфетамина. Вскоре его машина была остановлена.

Злоумышленника признали виновным по статье о покушении на незаконный сбыт крупной партии синтетического запрещенного вещества.

Ранее в Кемеровской области задержали россиянина, покусившегося на жизнь судебного пристава и сотрудника ГАИ.

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