Россиянин прокатил на капоте пристава и сбил пытавшегося остановить его полицейского

В Кемеровской области россиянин провез на капоте пристава и сбил полицейского

В Кемеровской области задержали россиянина, покусившегося на жизнь судебного пристава и сотрудника ГАИ. Об этом в пятницу, 18 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, 17 октября злоумышленник совершил наезд на судебного пристава, исполнявшего действия по аресту его автомобиля. В итоге пристав оказался на капоте, а водитель дал по газам и помчался по улицам города. Происходящее заметили полицейский и водитель грузовика, последний перегородил дорогу и вынудил дебошира сдавать назад, в процессе движения тот сбил бежавшего к машине полицейского.

Прибывшие сотрудники ГИБДД скрутили подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, их жизнь и здоровье вне опасности.

15 октября суд во Владимирской области приговорил к 3,5 года колонии общего режима водителя, который сбил на машине сотрудника патрульно-постовой службы около года назад.