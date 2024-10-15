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20:53, 15 октября 2024Силовые структуры

Россиянин во время погони сбил полицейского и получил 3,5 года колонии

Жителю Коврова дали 3,5 года колонии за наезд на сотрудника ППС

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Суд во Владимирской области приговорил к 3,5 года колонии общего режима водителя, который сбил на машине сотрудника патрульно-постовой службы (ППС) около года назад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

По данным ведомства, 3 сентября 2023 года водитель автомобиля ГАЗ двигался по дороге в Ковровском районе и, не остановившись по требованию полицейских, попытался скрыться. В момент погони злоумышленник совершил наезд на сотрудника ППС, после чего бросил машину в лесу и убежал.

Его личность была установлена в кратчайшие сроки — им оказался житель Коврова, ранее лишенный водительских прав. Автомобиль, на котором передвигался мужчина, был конфискован.

Ранее в Подольске Московской области полицейские открыли огонь по автомобилю во время погони. В салоне находились шесть человек, трое из которых — несовершеннолетние.

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      Олеся Мицкевич
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