Россиянин во время погони сбил полицейского и получил 3,5 года колонии

Жителю Коврова дали 3,5 года колонии за наезд на сотрудника ППС

Суд во Владимирской области приговорил к 3,5 года колонии общего режима водителя, который сбил на машине сотрудника патрульно-постовой службы (ППС) около года назад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

По данным ведомства, 3 сентября 2023 года водитель автомобиля ГАЗ двигался по дороге в Ковровском районе и, не остановившись по требованию полицейских, попытался скрыться. В момент погони злоумышленник совершил наезд на сотрудника ППС, после чего бросил машину в лесу и убежал.

Его личность была установлена в кратчайшие сроки — им оказался житель Коврова, ранее лишенный водительских прав. Автомобиль, на котором передвигался мужчина, был конфискован.

Ранее в Подольске Московской области полицейские открыли огонь по автомобилю во время погони. В салоне находились шесть человек, трое из которых — несовершеннолетние.