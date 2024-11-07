Появились подробности о замеченном около российского детсада медведе

В Петропавловске-Камчатском отстрелили медведя, замеченного около детского сада

Медведя заметили около детского сада и школы в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Камчатскому краю в Telegram-канале. Жителям напомнили о необходимости соблюдать осторожность, а также посоветовали медленно отступать, не совершая резких движений, в случае встречи с животным.

Отмечается, что зверь находился в районе Садового переулка. Позднее в МЧС добавили, что медведя отстрелили.

Ранее автомобилисты заметили на трассе под Хабаровском двух тигров. Животные вышли к дороге, но испугались проезжающих машин. Они быстро убежали обратно в лес, но успели попасть в объективы камер.

До этого лось устроил скачки в центре Николаевска-на-Амуре. Очевидцы рассказали, что сначала лось спокойно бродил по площади Победы, а затем отправился на улицу Ленина и встретил собак. Испугавшись, он бросился в бега.