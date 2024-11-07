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17:47, 7 ноября 2024Россия

Появилось видео взрыва из-за столкновения автоцистерны и грузовика на российской трассе

Появилось видео взрыва столкнувшихся под Тверью автоцистерны и грузовика
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

На трассе под Тверью столкнулись автоцистерна с битумом и большегруз, момент взрыва попал на видео. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале «Автодор».

ЧП произошло на скоростной дороге М-11.

«Водитель одного из грузовиков вопреки запретам остановился на обочине скоростной магистрали. Второй отвлекся от управления транспортным средством и совершил столкновение со стоящим автомобилем», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как цистерна врезается в стоящую фуру, после чего транспортное средство заваливается и происходит взрыв. Известно, что один из водителей получил ранения.

В этот же день в ДТП с автобусом в Красноярском крае пострадали почти 20 человек. Авария произошла на дороге КрасноярскЕнисейск близ села Бартат. Водитель не справился с управлением, съехал в кювет, и транспортное средство перевернулось.

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