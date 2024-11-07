При взятии под контроль села в ДНР российские военные уничтожили шведскую технику

Минобороны: российские военные уничтожили шведскую технику в ДНР

При взятии под контроль села Кременная Балка в Донецкой народной республике (ДНР) российские военные уничтожили шведскую технику — бронетранспортер «Viking», сообщили в Минобороны России.

На этом же направлении была уничтожена американская техника — боевая бронированная машина HMMWV.

Кроме того, в оборонном ведомстве сообщили об уничтожении трех боевых бронированных машины «Казак», трех автомобилей, двух гаубиц Д-30 и противотанковой пушки «Рапира».

«Противник потерял до 455-ти военнослужащих [при взятии российскими военными населенного пункта в ДНР]», — добавили в ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщили, что бойцы российской группировки войск «Центр» нанесли поражение формированиям егерской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), трех бригад территориальной обороны и бригаде национальной гвардии в районе Дзержинска, Дылеевки, Петровки, Старых Терн, Островского и Щербиновки ДНР. Также отражены 11 контратак украинских войск.