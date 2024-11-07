Путин напомнил об обмане России по Минским соглашениям

Путин об обмане России по Минским соглашениям: «Вы публично нас надули!»

Президент России Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» порассуждал о доверии в Европе и напомнил об обмане России по Минским соглашениям. Трансляция мероприятия ведется на сайте Кремля.

«Вы публично нас надули! Какое доверие?» — подчеркнул российский глава.

Ранее источники Financial Times сообщили, что план победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта может стать переосмыслением Минских соглашений. В частности, в них может быть добавлен механизм наказания за нарушение условий договоренностей.