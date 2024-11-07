Путин назвал НАТО откровенным анахронизмом

Путин: НАТО — единственный оставшийся в мире блок и откровенный анахронизм

НАТО — единственный оставшийся в мире блок и откровенный анахронизм. Об этом заявил президент России Владимир Путин на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи, трансляция доступна на сайте мероприятия.

«В мире сегодня остался лишь один блок, спаянный так называемой обязаловкой, жесткими идеологическими догмами и клише», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что Североатлантический альянс, не прекращая экспансии на восток Европы, пытается распространить свои подходы и на другие пространства мира.

Ранее российский лидер отметил, что монополия Запада в различных аспектах международных дел, которая в нынешний момент находится под угрозой, может навредить им самим.