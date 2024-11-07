Путин предупредил об угрозе Запада навредить самому себе по одной причине

Путин: монополия стран Запада вредна для них самих

Монополия Запада в различных аспектах международных дел, которая в нынешний момент находится под угрозой, может навредить им самим. Об этом заявил президент России Владимир Путин на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи, трансляция доступна на сайте мероприятия.

«Под угрозой как раз эта монополия Запада, которая возникла после развала Советского Союза, обретенная [Запада] на некоторое время в конце XX столетия. (...) Монополия — всегда вредная вещь, даже для самих монополистов», — рассказал российский лидер.

Путин также напомнил, что любая монополия предполагает ее окончание. По его словам, никаких иллюзий по этому поводу не должно быть, так как оно касается и доминирования Запада.

Ранее Путин заявил, что слепая вера Запада и его политических деятелей в собственную исключительность и безнаказанность угрожает мировой трагедией. Он напомнил, что страны Запада стремятся изолировать Россию из международных процессов и экономики. По его словам, любые такие попытки являются провальными.