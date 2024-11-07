Путин указал на угрозу мировой трагедии из-за слепой веры Запада

Путин: слепая вера Запада в исключительность угрожает мировой трагедией

Слепая вера Запада и его политических деятелей в собственную исключительность и безнаказанность угрожает мировой трагедией. Об этом заявил президент России Владимир Путин на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи, трансляция доступна на сайте мероприятия.

«Такая слепая вера в собственную безнаказанность [Запада], исключительность может обернуться мировой трагедией», — рассказал российский лидер.

Путин также подчеркнул, что страны Запада стремятся изолировать Россию из международных процессов и экономики. По его словам, любые такие попытки являются провальными.

Ранее Путин заявил, что следующие 20 лет будут не менее, а более сложными. В ходе выступления на Валдайском клубе, он также отметил, что этому формату почти 20 лет.