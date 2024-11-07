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19:52, 7 ноября 2024Россия

Путин предупредил о грядущих сложных годах

Путин заявил, что следующие 20 лет будут более сложными
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Следующие 20 лет будут не менее, а более сложными. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», трансляция ведется на сайте мероприятия.

Валдайскому клубу, отметил глава государства, почти 20 лет.

«Эти два десятилетия не просто были насыщены важнейшими, подчас драматическими событиями, поистине исторического масштаба», — сказал Путин.

Ранее Владимир Путин на саммите БРИКС предупредил об угрозе наступления нового экономического кризиса в мире. По его словам, кризисный потенциал наблюдается из-за роста долговой нагрузки в развитых странах.

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