Путин предупредил об угрозе наступления мирового кризиса

Путин рассказал о возможном кризисе из-за роста долговой нагрузки развитых стран

Президент России Владимир Путин предупредил об угрозе наступления нового экономического кризиса в мире. Об этом он сказал во время саммита БРИКС, его слова приводит «Коммерсантъ».

По его словам, кризисный потенциал наблюдется из-за роста долговой нагрузки в развитых странах.

Глава государства рассказал, что сейчас идет фрагментация международной торговли. С другой стороны, отметил Путин, в мире формируется многополярная модель, «которая запускает новую волну роста». В первую очередь это происходит за счет стран Глобального Юга, Востока и государств БРИКС.

Ранее президент отметил, что все страны БРИКС позитивно влияют на мировую стабильность. Он предложил составить список государств-партнеров БРИКС и зафиксировать его в итоговой декларации саммита.