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23:01, 7 ноября 2024Экономика

Путин назвал страшной глупостью подрывающие доллар действия США

Путин назвал страшной глупостью действия США, подрывающие доллар
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Press Office / Handout / Reuters

Президент России Владимир Путин назвал страшной глупостью действия США, подрывающие доллар, на котором держится все их могущество. Об этом он заявил на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи, трансляция доступна на сайте мероприятия.

По его словам, Россия не отказывается от доллара и не собиралась этого делать. «Нам отказано просто в том, чтобы использовать доллар как инструмент платежей. Ну, отказано и отказано», — подчеркнул политик.

В октябре Путин заявил, что Россия проводит 95 процентов внешнеторговых операций в национальных валютах, включая рубль. Президент добавил, что активное наращивание доли нацвалют в структуре внешней торговли России было во многом спровоцировано санкционным давлением на РФ со стороны западных стран.

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