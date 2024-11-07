Путин назвал страшной глупостью подрывающие доллар действия США

Путин назвал страшной глупостью действия США, подрывающие доллар

Президент России Владимир Путин назвал страшной глупостью действия США, подрывающие доллар, на котором держится все их могущество. Об этом он заявил на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи, трансляция доступна на сайте мероприятия.

По его словам, Россия не отказывается от доллара и не собиралась этого делать. «Нам отказано просто в том, чтобы использовать доллар как инструмент платежей. Ну, отказано и отказано», — подчеркнул политик.

В октябре Путин заявил, что Россия проводит 95 процентов внешнеторговых операций в национальных валютах, включая рубль. Президент добавил, что активное наращивание доли нацвалют в структуре внешней торговли России было во многом спровоцировано санкционным давлением на РФ со стороны западных стран.