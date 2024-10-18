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17:34, 18 октября 2024Экономика

Путин раскрыл долю нацвалют во внешней торговле России

Путин: Россия проводит 95 % торговых операций в нацвалютах

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС / kremlin.ru

Россия проводит 95 процентов внешнеторговых операций в национальных валютах, включая рубль. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что Россия не отказывалась от использования американских долларов во внешней торговле в качестве универсальной валюты. «Нам было отказано его использовать», — отметил Путин.

Президент добавил, что активное наращивание доли нацвалют в структуре внешней торговли России было во многом спровоцировано санкционным давлением на РФ со стороны западных стран. «Вот это они (страны «Большой семерки» — прим. «Ленты.ру») сделали своими руками», — заключил Путин.

Ранее посол РФ в КНР Игорь Моргулов заявил, что доля нацвалют (рубля и юаня) в структуре торговли России и Китая достигла отметки в 95 процентов. Дипломат подчеркнул, что Москва и Пекин стали избегать использования ведущих мировых валют — доллара и евро — в двусторонних расчетах из-за усиления санкционного контроля со стороны властей США.

По данным Центробанка (ЦБ), по итогам августа 2024 года рубль впервые стал главной валютой для расчетов РФ с азиатскими странами. В конце лета доля российской валюты в структуре подобных операций достигла 43,6 процента, хотя в июле составляла 42,9 процента.

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