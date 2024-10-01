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08:14, 1 октября 2024Экономика

Раскрыта доля рубля и юаня в структуре расчетов России и Китая

Посол Моргулов: 95 % расчетов России и Китая осуществляются в рублях и юанях

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В настоящее время подавляющая часть (95 процентов) расчетов между Россией и Китаем осуществляются в национальных валютах — рублях и юанях. Об этом заявил посол РФ в КНР Игорь Моргулов, его слова приводит РИА Новости.

Российский дипломат отметил, что в марте-апреле 2024 года объемы двусторонней торговли продемонстрировали незначительное снижение. В первый месяц весны, уточнил Моргулов, впервые за последние несколько лет сократился общий экспорт китайской продукции. Это могло произойти в том числе на фоне затруднения расчетов РФ и КНР из-за усиления санкционного контроля со стороны властей США.

По этой причине Россия и Китая предпочитают проводить двусторонние транзакции в национальных валютах, а также избегать использования расчетных единиц «недружественных» государств, включая доллары и евро.

Ранее о высокой доле нацвалют в структуре расчетов России и Китая заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, ко второй половине августа 2024 года доля подобных денежных единиц в двусторонней торговле превысила отметку в 95 процентов. Что касается товарооборота двух стран, то по итогам 2023-го он оказался выше 1,6 триллиона юаней, или 20 триллионов рублей.

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