Путин пообещал останавливать рвущихся к мировому господству

Путин: Россия не раз останавливала тех, кто рвался к мировому господству

Россия не раз останавливала тех, кто рвался к мировому господству, так будет и впредь. Об этом пообещал президент России Владимир Путин на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи, трансляция доступна на сайте мероприятия.

«Россия не раз останавливала тех, кто рвался к мировому господству, кто бы это ни делал. Так будет и впредь. Да и мир лучше не станет. Вот те, кто пытаются это сделать, должны это в конце концов понять — сложнее только будет», — подчеркнул российский лидер.

Глава государства также рассказал, что европейские лидеры жаловались ему, что их пытаются пугать президентом России. По его словам, еще до всех острых конфликтов сегодняшнего дня многие европейские лидеры ему говорили, почему их пытаются им напугать.