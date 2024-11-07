Путин рассказал о жалобах европейских лидеров на попытки их запугать

Путин: европейские лидеры жаловались, что их пытаются пугать президентом России

Президент России Владимир Путин заявил, что европейские лидеры жаловались ему, что их пытаются пугать российским лидером. Об этом он рассказал на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи, трансляция доступна на сайте мероприятия.

«Мне еще до всех острых конфликтов сегодняшнего дня многие европейские лидеры говорили: "Чего они нас пугают тобой? Нам не страшно, мы угроз никаких не видим"», — поделился Путин.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Киев пойдет на все, чтобы запугать Запад российской угрозой и получить как можно больше ресурсов для продолжения боевых действий.