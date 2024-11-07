Путин рассказал о жалобах европейских лидеров на попытки их запугать

Президент России Владимир Путин заявил, что европейские лидеры жаловались ему, что их пытаются пугать российским лидером. Об этом он рассказал на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи, трансляция доступна на сайте мероприятия.
«Мне еще до всех острых конфликтов сегодняшнего дня многие европейские лидеры говорили: "Чего они нас пугают тобой? Нам не страшно, мы угроз никаких не видим"», — поделился Путин.
Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Киев пойдет на все, чтобы запугать Запад российской угрозой и получить как можно больше ресурсов для продолжения боевых действий.