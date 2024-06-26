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00:19, 26 июня 2024Россия

В Совфеде назвали препятствие для переговоров России и Украины

Джабаров: Зеленский препятствует переговорам с РФ из-за страха за свою судьбу

Фото: Павел Кашаев / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский будет препятствовать переговорам с Россией по мирному урегулированию конфликта из-за страха за свою судьбу. Такую причину назвал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает NEWS.ru.

Сенатор назвал правительство Украины военными преступниками, которых ждет трибунал. «Как только они остановят военные действия, режим посыплется, потому что народ не простит им те жертвы, которые они понесли во имя безумной идеи Зеленского», — добавил Джабаров.

По словам сенатора, Киев пойдет на все, чтобы запугать Запад российской угрозой и получить как можно больше ресурсов для продолжения боевых действий.

Ранее Владимир Джабаров заявил, что Евросоюз нарушит международные законы и правила в том случае, если передаст Украине доход от российских активов. «Я думаю, что это будет для них холодным душем, когда РФ предпримет аналогичные шаги», — отметил он.

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      Александра Синицына
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