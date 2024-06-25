В России обвинили ЕС в нарушении закона из-за одной меры поддержки Киева

Евросоюз нарушит международные законы и правила в том случае, если передаст Украине доход от российских активов, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор прокомментировал информацию о том, что главы МИД стран ЕС утвердили юридические рамки по использованию доходов с российских активов в интересах Киева.
«Очередное горькое разочарование цивилизованным Западом. Отбрасываются все международные законы, правила. У них нет никаких оснований на эти деньги. Мы с ними не воюем, а они берут эти деньги, замораживают и отдают Украине проценты. Честно говоря, здесь даже говорить не о чем. Мне кажется, и дипломаты здесь не помогут», — заявил Джабаров.
Нам необходимо тоже посмотреть, что мы можем прихватить у западных стран из тех активов, которые размещены в России. Здесь не мало их активов. Я думаю, что это будет для них холодным душем, когда Россия предпримет аналогичные шаги
При этом сенатор убежден, что такая помощь Запада принципиально ничего для Киева не решит.
«А самое главное в том, что рушатся отношения, которые создавались столетиями. По сути, в Европе действует полная анархия. Все, что хотят, они делают. Но разрушить можно очень быстро и легко, а вернуть доверие и восстановить отношения будет крайне трудно. Европа оказалась абсолютно ненадежным партнером. Но я думаю, что это не последний момент, который мы будем обсуждать», — заключил Джабаров.
Ранее высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили юридические рамки по использованию доходов с российских активов в интересах Украины и скоро выделят Киеву 1,4 млрд евро. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-конференцию в Люксембурге после заседания Совета ЕС по иностранным делам.
24 июня глава евродипломатии Жозеп Боррель рассказал, что ЕС нашел лазейку в законодательстве для обхода вето Венгрии на покупку оружия для Украины за счет прибыли от замороженных активов России.