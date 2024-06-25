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12:49, 25 июня 2024Мир

В России обвинили ЕС в нарушении закона из-за одной меры поддержки Киева

Сенатор Джабаров заявил, что решение ЕС по российским активам игнорирует закон
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: Совет Федерации / Flickr

Евросоюз нарушит международные законы и правила в том случае, если передаст Украине доход от российских активов, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор прокомментировал информацию о том, что главы МИД стран ЕС утвердили юридические рамки по использованию доходов с российских активов в интересах Киева.

«Очередное горькое разочарование цивилизованным Западом. Отбрасываются все международные законы, правила. У них нет никаких оснований на эти деньги. Мы с ними не воюем, а они берут эти деньги, замораживают и отдают Украине проценты. Честно говоря, здесь даже говорить не о чем. Мне кажется, и дипломаты здесь не помогут», — заявил Джабаров.

Нам необходимо тоже посмотреть, что мы можем прихватить у западных стран из тех активов, которые размещены в России. Здесь не мало их активов. Я думаю, что это будет для них холодным душем, когда Россия предпримет аналогичные шаги

Владимир Джабаровпервый зампред комитета Совета Федерации по международным делам

При этом сенатор убежден, что такая помощь Запада принципиально ничего для Киева не решит.

«А самое главное в том, что рушатся отношения, которые создавались столетиями. По сути, в Европе действует полная анархия. Все, что хотят, они делают. Но разрушить можно очень быстро и легко, а вернуть доверие и восстановить отношения будет крайне трудно. Европа оказалась абсолютно ненадежным партнером. Но я думаю, что это не последний момент, который мы будем обсуждать», — заключил Джабаров.

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Ранее высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили юридические рамки по использованию доходов с российских активов в интересах Украины и скоро выделят Киеву 1,4 млрд евро. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-конференцию в Люксембурге после заседания Совета ЕС по иностранным делам.

24 июня глава евродипломатии Жозеп Боррель рассказал, что ЕС нашел лазейку в законодательстве для обхода вето Венгрии на покупку оружия для Украины за счет прибыли от замороженных активов России.

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