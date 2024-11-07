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21:57, 7 ноября 2024Мир

Путин рассказал о встречах с Бушем-младшим

Путин вспомнил, как ночевал дома у Буша-младшего
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Панов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи рассказал, как встречался с бывшим президентом США Джорджем Бушем-младшим и ночевал у него дома. Трансляция выступления российского лидера доступна на сайте мероприятия.

«Уверяю вас, он (Буш-младший) ничем не уступает сидящим в зале. Как бы там его ни представляли как человеком с низким IQ. Я ночевал в его доме в Техасе, общался с его родителями, они приезжали ко мне», — вспомнил Путин.

Российский лидер отметил, что во время встречи с Джорджем Бушем-старшим бывший президент США признал решение о бойкоте Олимпиады в Москве ошибочным. Путин подчеркнул, что эти слова были сказаны при личном общении.

Ранее американский общественно-политический обозреватель, журналистка Энн Коултер вспомнила о реакции российского лидера на теракт, совершенный 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке: «Путин был первым, кто позвонил после теракта 11 сентября, чтобы выразить соболезнования США. На что Джордж Буш-младший даже не перезвонил ему».

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