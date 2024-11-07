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19:51, 7 ноября 2024Мир

Путин высказался о формировании нового мироустройства

Путин: на наших глазах формируется совершенно новое мироустройство
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

На наших глазах формируется совершенно нового мироустройства. Об этом заявил президент России Владимир Путин на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи, трансляция доступна на сайте мероприятия.

«Наступает в некотором смысле момент истины. Прежнее устройство мира безвозвратно уходит, можно сказать, уже ушло», — отметил российский лидер.

Ранее министр-делегат по вопросам Европы в МИД Франции Бенжамен Хаддад заявил, что саммит БРИКС в Казани указал на конец монополии стран Запада в мире. Он добавил, что на этом фоне западные страны «должны быть способны защищать свое видение мира», так как в настоящее время «появляется альтернативная модель» мироустройства.

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