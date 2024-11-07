Путин заявил об успехе НАТО на Украине в одном вопросе

Путин: страны НАТО добились того, чего хотели на Украине

Страны НАТО вынудили Россию и добились того, чего хотели, в связи с началом конфликта на Украине. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи, трансляция доступна на сайте мероприятия.

«Страны НАТО вынудили Россию и добились, чего хотели, с началом конфликта на Украине», — рассказал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что слепая вера Запада и его политических деятелей в собственную исключительность и безнаказанность угрожает мировой трагедией. Он напомнил, что страны Запада стремятся изолировать Россию из международных процессов и экономики. По его словам, любые такие попытки являются провальными.