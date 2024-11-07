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13:21, 7 ноября 2024Культура

Раскрыт гонорар изменившего жене с Лерчек и Бьянкой популярного рэпера

Выступление рэпера Natan стоит 900 тысяч рублей в час
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Раскрыт гонорар рэпера Natan (Натан Миров; настоящее имя — Алишер Мирзохонов), которого уличили в измене жене с блогершей Валерией Чекалиной (Лерчек) и певицей Бьянкой (настоящее имя — Татьяна Липницкая). Об этом пишет Super.ru.

По данным источника, час выступления артиста с гитаристом и барабанщиком будет стоить 900 тысяч рублей. Отмечается, что заказчикам предварительно необходимо внести предоплату 50 процентов.

В райдере указано, что организаторы должны предоставить исполнителю комфортабельную гримерку, в которой будут новые полотенца, салфетки, кофе, чай, сахар, бутерброды, фруктовая, сырная и мясная тарелки, овощная нарезка, томатный и апельсиновый соки, энергетические напитки и другое. Среди необычных требований — Natan также хочет видеть в гримерной комнате букет из 35 красных роз.

Ранее супруга рэпера Анастасия Швецова высказалась о его изменах.

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