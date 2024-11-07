Раскрыта стоимость аренды квартир на Новый год в популярных городах России

ЦИАН: аренда квартиры на Новый год в Москве стоит более 10 тысяч рублей в сутки

Снять квартиру на Новый год в Москве получится в среднем за 10,6 тысячи рублей в сутки. Стоимость аренды жилья в популярных для зимних праздников городах России раскрыли аналитики ЦИАН в своем исследовании, с результатами которого ознакомилась «Лента.ру».

В других туристических локациях квартиры стоят в среднем 7,8 тысячи рублей в сутки, отметили специалисты. Самое дорогое жилье предлагают в столице страны и Казани (за 10,6 тысячи рублей в сутки), а также в Великом Устюге (9,3 тысячи рублей).

«Первые два города традиционно лидируют по стоимости жилья на рынке посуточной аренды как одни из самых посещаемых локаций. Великий Устюг — родина Деда Мороза — локация исключительно для зимнего туризма. Ставки аренды здесь на период новогодних праздников увеличиваются сразу в четыре раза относительно базового уровня», — пояснили в ЦИАН.

Кроме того, традиционно высоким спросом пользуются города, выбранные новогодней столицей России. В предстоящие праздники такое звание досталось Кирову — там квартиру на Новый год получится снять за 7,6 тысячи рублей в сутки, что вдвое дороже, чем в обычные дни.

В Санкт-Петербурге съемное жилье в зимние праздники будет стоить в среднем 6,2 тысячи рублей в сутки. В Пскове, Великом Новгороде, Рязани, Твери, Туле и городах Золотого кольца квартиру получится арендовать за 5,6-9,2 тысячи рублей в сутки.

«В любое время года популярностью пользуется Калининградская область. Посуточная аренда жилья в новогоднюю ночь в Калининграде обойдется в среднем в 6 тысяч рублей, в Зеленоградске — в 6,5 тысячи рублей, в Светлогорске — в 7,4 тысячи рублей», — заключили аналитики.

В 2023 году в среднем аренда жилья на Новый год в России стоила 6,1 тысячи рублей. Больше всего цена выросла в карельской Сортавале — там стоимость краткосрочной аренды на Новый год достигла 9,7 тысячи рублей. Немного отстают Сочи, Адлер и Калининград — цены на аренду жилья в праздничные дни там равняются 5,9 тысячи рублей, 4,6 тысячи рублей и 4,2 тысячи рублей за сутки соответственно.

