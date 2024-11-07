Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:15, 7 ноября 2024Экономика

Раскрыта стоимость аренды квартир на Новый год в популярных городах России

ЦИАН: аренда квартиры на Новый год в Москве стоит более 10 тысяч рублей в сутки
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Myriam Zilles / Unsplash

Снять квартиру на Новый год в Москве получится в среднем за 10,6 тысячи рублей в сутки. Стоимость аренды жилья в популярных для зимних праздников городах России раскрыли аналитики ЦИАН в своем исследовании, с результатами которого ознакомилась «Лента.ру».

В других туристических локациях квартиры стоят в среднем 7,8 тысячи рублей в сутки, отметили специалисты. Самое дорогое жилье предлагают в столице страны и Казани (за 10,6 тысячи рублей в сутки), а также в Великом Устюге (9,3 тысячи рублей).

«Первые два города традиционно лидируют по стоимости жилья на рынке посуточной аренды как одни из самых посещаемых локаций. Великий Устюг — родина Деда Мороза — локация исключительно для зимнего туризма. Ставки аренды здесь на период новогодних праздников увеличиваются сразу в четыре раза относительно базового уровня», — пояснили в ЦИАН.

Материалы по теме:
«Они пошли на рискованный шаг» Цены на квартиры растут. Как россияне нашли способ сэкономить миллионы на их покупке?
«Они пошли на рискованный шаг»Цены на квартиры растут. Как россияне нашли способ сэкономить миллионы на их покупке?
7 октября 2024
Зеркало Дракулы, призраки и подвал масонов. Где находятся самые мистические дома России и чем они знамениты?
Зеркало Дракулы, призраки и подвал масонов.Где находятся самые мистические дома России и чем они знамениты?
31 октября 2024

Кроме того, традиционно высоким спросом пользуются города, выбранные новогодней столицей России. В предстоящие праздники такое звание досталось Кирову — там квартиру на Новый год получится снять за 7,6 тысячи рублей в сутки, что вдвое дороже, чем в обычные дни.

В Санкт-Петербурге съемное жилье в зимние праздники будет стоить в среднем 6,2 тысячи рублей в сутки. В Пскове, Великом Новгороде, Рязани, Твери, Туле и городах Золотого кольца квартиру получится арендовать за 5,6-9,2 тысячи рублей в сутки.

«В любое время года популярностью пользуется Калининградская область. Посуточная аренда жилья в новогоднюю ночь в Калининграде обойдется в среднем в 6 тысяч рублей, в Зеленоградске — в 6,5 тысячи рублей, в Светлогорске — в 7,4 тысячи рублей», — заключили аналитики.

В 2023 году в среднем аренда жилья на Новый год в России стоила 6,1 тысячи рублей. Больше всего цена выросла в карельской Сортавале — там стоимость краткосрочной аренды на Новый год достигла 9,7 тысячи рублей. Немного отстают Сочи, Адлер и Калининград — цены на аренду жилья в праздничные дни там равняются 5,9 тысячи рублей, 4,6 тысячи рублей и 4,2 тысячи рублей за сутки соответственно.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыты последствия удара трехтонной авиабомбы по позициям ВСУ в Курской области

      Пилотов летевшего из Азербайджана российского самолета пытались ослепить в небе

      Жена российского миллиардера показала откровенные фото в честь дня рождения мужа

      Раскрыто происхождение таинственных космических импульсов

      Байден призвал свою команду работать с Трампом

      Следователи завершили расследование дела против банды силовиков из 90-х

      Врач предупредила о неочевидной причине снижения умственных способностей

      На Украине заявили о необходимости Зеленскому принять план Трампа

      Россиянам назвали последствия рекомендации Роскомнадзора об отказе от Cloudflare

      Министр обороны Польши отверг возможность перехвата ракет над Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше