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12:37, 7 ноября 2024Экономика

Россиян предупредили о тепловой «пушке»

Синоптик Тишковец: границы снежного покрова сдвинутся вглубь России
Александра Качан (Редактор)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В ближайшие дни границы снежного покрова в России сдвинутся вглубь России. Об этом граждан предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.

«Тепловая "пушка" растопит снежный покров и за трое суток сдвинет его границы вглубь России на 800 километров», — написал специалист. Он уточнил, что границы сместятся от западного Черноземья к берегам Волги.

Ранее Тишковец сообщил, что в Москве и области растаял снег. Снежный покров не зафиксировали на метеостанции ВДНХ и в МГУ. Ведущий специалист «Фобоса» Михаил Леуса добавил, что ночью на четверг, 7 ноября, в столичном регионе не наблюдалось заморозков.

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