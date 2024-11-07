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10:40, 7 ноября 2024Экономика

В Москве растаял снег

Синоптик Тишковец: в столице пропал снежный покров
Мария Черкасова

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Москве и Подмосковье растаял снег, сообщил у себя в Telegram-канале синоптик Евгений Тишковец.

В настоящее время на метеостанции ВДНХ не отмечается снежного покрова, как и в МГУ. В Тушине остался покров на уровне одного сантиметра. В Подмосковье символический снежный покров остался только в Коломне и Павловском Посаде, там он составляет два сантиметра. В Дмитрове, Черустях, Михайловском его размер — сантиметр. «Наступает атлантическое тепло по всем фронтам. На дорогах лужи. Добро пожаловать в осень...» — прокомментировал синоптик.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, минувшей ночью на 7 ноября в столичном регионе не было заморозков. Температурный фон остался в зоне положительных отметок везде, кроме Черустей, там столбик минимального термометра остановился на уровне нуля градусов. В Москве, по данным метеостанции ВДНХ, минимум составил плюс 2,5 градуса.

Ночь на среду, 6 ноября, оказалась для Подмосковья самой холодной с начала месяца. На метеостанции в Талдоме столбики термометров опустились от отметки минус 6,6 градуса.

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