Россиян призвали активнее получать налоговые вычеты

Депутат Школкина призвала активнее обращаться в ФНС за налоговыми вычетами

Россиянам следует более активно обращаться в Федеральную налоговую службу (ФНС) для получения налоговых вычетов, даже если речь идет о небольших суммах. С соответствующим призывом в интервью РИА Новости выступила первый зампред комитета Государственной думы по экономической политике Надежда Школкина.

По ее словам, граждане России могут вернуть себе часть налогов, воспользовавшись вычетами по НДФЛ. Она отметила, что вычет можно получить по расходам на медицинские услуги и по взносам в негосударственное и добровольное пенсионное страхование, добавив, что в 2025 году эта возможность появится на «Госуслугах».

«Уверена, что алгоритм принятия решения будет простым и оперативным. Здесь главное — собраться и сделать первый шаг в этом направлении. Вы получите дополнительный доход, который можно будет затем использовать на благо всей семьи. И разве это не та цель, ради которой можно подать заявление на "Госуслуги"?», — сказала депутат.

Ранее Минтруд установил потолок выплат по больничному на ближайшие два года. По данным ведомства, в 2025 и 2026 годах она увеличится до 5,7 тысячи рублей и 6,8 тысячи рублей в день соответственно.