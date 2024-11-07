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17:37, 7 ноября 2024Экономика

Россиянам рассказали о новых правилах дачной амнистии

Депутат Чаплин: под дачную амнистию теперь попадают сараи, бани и летние кухни
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
Никита Чаплин

Никита Чаплин. Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Дачную амнистию в России расширили на хозяйственные постройки — теперь под нее попадают сараи, бани и летние кухни. О новых правилах оформления недвижимости рассказал россиянам председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин, пишет NEWS.ru.

Парламентарий добавил, что под амнистию также попадают старые дома блокированной застройки и погреба. Чтобы зарегистрировать объект, потребуется подтверждение права на землю и технический план, подготовленный кадастровым инженером. При этом постройки должны быть зарегистрированы в государственных реестрах до 1 января 2013 года, предупредил Чаплин.

«Эти постройки должны иметь капитальное строение и быть прочно связаны с землей, а также не быть самовольными и не подлежащими сносу», — отметил депутат.

После завершения регистрации владельцу нужно будет оплачивать имущественный налог — 0,1 процента оценочной стоимости объекта. Программа будет действовать до 1 марта 2031 года, уточнил парламентарий.

Ранее россиянам рассказали, что они имеют право купить на материнский капитал дачный дом, но не земельный участок. Для последнего вида недвижимости потребуется отдельный договор, разъяснили специалисты.

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