Россиянам рассказали о погоде зимой

Синоптик Вильфанд: зима в России будет неоднородной

Предстоящая зима в России будет неоднородной — среднемесячная и среднесезонная температура воздуха будет складываться из прямо противоположных факторов. О погоде с декабря по февраль рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет NEWS.ru.

«То есть будут периоды, скажем, в центре европейской России достаточно холодной погоды, с температурой минус 15 — минус 20 градусов. Это холодная погода для Москвы, да и для всего Центрального федерального округа. И вероятно оттепелей будет больше, чем обычно», — пояснил синоптик.

Однако в целом, по словам Вильфанда, температура грядущей зимой будет около климатической нормы или немного выше нее.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал переизбыток осадков зимой в Центральной России. По словам специалиста, температура воздуха в декабре будет на три градуса выше климатической нормы, в январе — на пять-семь градусов, а в феврале — на один-два градуса.