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18:52, 29 августа 2024Экономика

Россиянам предрекли аномальную зиму

Синоптик Тишковец: зима в Центральной России будет теплой с переизбытком осадков

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Предстоящая зима в Центральной России будет теплой с переизбытком осадков. Аномальную погоду предрек ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.

По прогнозам синоптика, температура воздуха в декабре будет на три градуса выше климатической нормы, в январе — на пять-семь градусов, а в феврале — на один-два градуса. При этом переизбыток осадков может достигать 20-30 процентов, подчеркнул Тишковец.

Ранее россиянам пообещали молодое бабье лето. В 2024 году, по прогнозам метеорологов, оно наступит 1 сентября. Днем воздух прогреется до плюс 23-28 градусов Цельсия. Ночью будет плюс 10-15 градусов, в первые ночи декады при ясном небе воздух сможет остывать до плюс 6-11 градусов, рассказали синоптики.

До этого в Гидрометцентре заявили, что 1 сентября в Москве будет рекордно жарким. Воздух в этот день прогреется до плюс 30 градусов Цельсия — это максимальный показатель за 145 лет наблюдений.

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      Нина Ташевская
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