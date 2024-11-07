Россиянин поджег знакомого на территории пасеки и получил девять лет

Суд дал 9 лет колонии жителю Кубани, заживо сжегшему знакомого на пасеке

Новопокровский районный суд огласил приговор в отношении 57-летнего мужчины, который заживо сжег спящего знакомого на территории пасеки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Местного жителя признали виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») и части 2 статьи 167 («Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога») УК РФ. Он пробудет в колонии строгого режима девять лет.

Как установил суд, все произошло 1 августа 2023 года. Подсудимый, находясь на территории пасеки, поссорился со своим знакомым, после чего облил модульный домик, в котором тот спал, горюче-смазочной жидкостью и поджег. Потерпевший, находившийся внутри, получил обширные ожоги тела и не выжил.

Ранее в Красноярском крае задержали пасечника, который обознался в темноте, и забил друга до смерти поленом.