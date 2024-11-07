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10:49, 7 ноября 2024Силовые структуры

Россиянин получил 13 лет колонии за госизмену

В Крыму мужчину осудили на 13 лет за сбор данных о ВС России
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Верховный суд Республики Крым приговорил 36-летнего местного жителя к 13 годам лишения свободы за государственную измену в форме шпионажа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным агентства, фигурант — житель Ленинского района Крыма. Он признан виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена»), то есть шпионаж — сбор и хранение данных в целях передачи, а также передачу противнику сведений, которые могут быть использованы против Вооруженных сил (ВС) России. Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также ему назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1,5 года после отбывания основного наказания.

Ранее сообщалось, что сотрудники силовых структур задержали 22-летнего жителя Херсонской области, подозреваемого в шпионаже за подразделениями Российской армии в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины.

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