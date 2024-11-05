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11:14, 5 ноября 2024Силовые структуры

Украинец шпионил за подразделениями Российской армии и попался силовикам

Жителя Херсонской области арестовали по подозрению в шпионаже для ГУР Украины
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники силовых структур задержали 22-летнего жителя Херсонской области, подозреваемого в шпионаже за подразделениями Российской армии в интересах Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

По данным ведомства, задержанный — гражданин Украины. В период с октября по ноябрь 2023 года он собирал данные о передвижениях и дислокации Вооруженных сил России на территории Херсонской области, а затем передавал их представителям ГУР.

Сейчас в отношении украинца возбуждено уголовное дело о шпионаже. Он находится под стражей.

Ранее суд на Урале приговорил к 16 годам колонии бывшего инженера «Уралвагонзавода» Данилу Мухаметова по делу о государственной измене.

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