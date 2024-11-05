Бывшего инженера «Уралвагонзавода» осудили за госизмену в пользу Украины

Экс-инженер «Уралвагонзавода» Мухаметов получил 16 лет за продажу чертежей Киеву

Суд на Урале приговорил к 16 годам колонии жителя Нижнего Тагила Данилу Мухаметова, занимавшего должность инженера «Уралвагонзавода», по делу о государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

По данным следствия, в период с сентября 2022 года по март 2023-го Мухаметов вместе с женой Викторией передавал украинской спецслужбе сведения военно-технического характера, которые могли быть использованы против безопасности России. За проданные Украине чертежи супруги получили 100 тысяч рублей.

На суде экс-инженер частично признал вину в совершении преступления. Прокурор запросил для него 17 лет лишения свободы.

Ранее Свердловский областной суд приговорил к 12,5 года колонии по делу о госизмене супругу Мухаметова – Викторию. Уточняется, что женщина работала оператором на «Уралвагонзаводе».