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15:21, 31 октября 2024Силовые структуры

Бывшему инженеру «Уралвагонзавода» запросили 17 лет за госизмену в пользу Украины

Прокурор запросил 17 лет экс-инженеру УВЗ за продажу чертежей Украине
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Свердловском областном суде начались прения сторон по уголовному делу о госизмене, в совершении которой обвиняется житель Нижнего Тагила. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Гособвинитель запросил для подсудимого 17 лет лишения свободы. Речь идет о бывшем инженере «Уралвагонзавода» (УВЗ) Даниле Мухаметове, который вместе с женой Викторией передал Украине чертежи предприятия, уточнили «Ленте.ру» в пресс-службе суда.

Прокурор считает доказанной вину мужчины в совершении преступления по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Он, по версии следствия, с сентября 2022 года по март 2023 года продал украинской спецслужбе сведения военно-технического характера, которые могли быть использованы против безопасности России. На суде Мухаметов частично признал вину в совершении преступления.

Судья удалился в совещательную комнату для вынесения приговора, который будет оглашен 5 ноября.

11 октября Свердловский облсуд приговорил Викторию Мухаметову к 12,5 года заключения за госизмену. Она работала оператором на УВЗ. За переданные Украине документы супруги получили 100 тысяч рублей. Их задержали сотрудники ФСБ в марте 2023 года.

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