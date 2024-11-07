Россиянина осудили за совершенную 17 лет назад расправу над ребенком

В Кемеровской области осудили мужчину за убийство ребенка 17 лет назад

В Кемеровской области осудили мужчину за расправу над ребенком, совершенную 17 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России по области.

Мужчина признан виновным по статье 105 («Убийство») Уголовного кодекса РФ.

По данным суда, 22 июля 2007 года в Кемерово пропала восьмилетняя девочка, которая пошла на прогулку и не вернулась. Было возбуждено уголовное дело. В ходе поисков 23 июля 2007 года малолетняя была обнаружена в дачном доме без признаков жизни.

Сразу установить причастного к преступлению не удалось. Все эти годы следствие по делу не останавливалось. Благодаря современным методам исследования удалось установить генетический профиль подозреваемого. 23 мая 2024 года он был задержан. Мужчина сознался, что находился в том доме и задушил потерпевшую, а после этого скрылся с места преступления.

По уголовному делу было допрошено более 600 свидетелей, проанализировано более 70 записей с камер наблюдения, изучено 2500 детализаций телефонных звонков, осмотрено более 3000 автомобилей и проведены различные судебные экспертизы.

Суд приговорил обвиняемого к 16 годам колонии строгого режима с компенсацией морального вреда родным девочки в размере двух миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что россиянина осудят за изнасилование и расправу над малолетней 33 года назад.