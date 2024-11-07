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16:23, 7 ноября 2024Россия

Россиянка несколько часов возила в машине тело умершей матери

Жительница Смоленска несколько часов возила тело матери из-за закрытого морга
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Жительница Смоленска была вынуждена несколько часов возить в машине тело умершей матери. Об этом пишет «Подъем» в Telegram.

Как рассказала изданию Елена Балыкина, ее мать нашли без признаков жизни в овраге возле деревни Лихачево Починковского района, о чем сообщили представители администрации Мурыгинского сельского поселения. Затем с ней связались полицейские. «Они мне говорят: "Вызывайте из Смоленска "труповозку" за свой счет, чтобы ее направить в морг Починка. Ее никто возить не будет". Они сказали, что у них нет денег в бюджете», — передала россиянка слова сотрудников МВД.

По словам Балыкиной, ей с мужем также пришлось помогать полицейским нести тело от оврага в машину. Мертвую женщину усадили на заднее сидение, а ее дочери силовики выдали справку на случай, если ее остановят сотрудники ГАИ. «И сказали следующее: "Везите ее в морг, но так как он работает до 15:00, вам нужно заехать в больницу, взять ключ от морга, выгрузить ее, закрыть дверь и ключ отвезти на место"», — пересказала женщина слова силовиков.

Россиянку также удивило заключение из морга, в котором в качестве причины смерти стоит переохлаждение. Балыкина подчеркнула, что в день происшествия на улице было в районе 10 градусов тепла. Кроме того, она отметила, что глубина оврага около двух метров и ее матери предстояло сначала спуститься в него, а затем подняться на полянку, на которой ее нашли.

Ранее стало известно, что в Москве инвалид почти неделю прожил с телом жены. Мужчина сам вызвал спасателей, которым сообщил, что упал и уже сутки не может встать. Когда сотрудники МЧС проникли в жилье, то также обнаружили и россиянку без признаков жизни, которая скончалась около шести дней назад.

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