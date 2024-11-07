Москвич почти неделю прожил с телом жены

В Москве инвалид шесть дней прожил с телом жены

В Москве инвалид почти неделю прожил с телом жены. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, ситуация вскрылась, когда сотрудники МЧС выехали по вызову москвича — инвалид сообщил, что упал и уже сутки не может самостоятельно встать. Когда спасатели взломали дверь, то кроме беспомощного хозяина обнаружили в квартире тело его жены. Они установили, что она скончалась около шести дней назад.

Как сообщил вызвавший спасателей мужчина, у его супруги был рак, однако правоохранители проверяют все обстоятельства случившегося.

Ранее в подмосковной квартире нашли просидевшую два года на унитазе мумию.