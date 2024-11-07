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20:37, 7 ноября 2024Силовые структуры

Россиянка поссорилась с сожителем и дважды ударила его ножом в грудь у магазина

В Москве женщина поссорилась с сожителем и два раза ударила его ножом у магазина
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Сотрудники полиции задержали 44-летнюю москвичку, которая поссорилась с сожителем и дважды ударила его ножом в грудь около магазина на Новоясеневском проспекте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, конфликт между парой произошел дома, после чего 49-летний мужчина вышел на улицу. Женщина схватила кухонный нож и последовала за сожителем, а встретив его у магазина, нанесла два удара лезвием. Потерпевшего госпитализировали, а нападавшая вернулась домой, вымыла «орудие преступления» и убрала его к остальным столовым приборам.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Привлечение злоумышленницы к уголовной ответственности по статье о покушении контролирует прокуратура.

Ранее суд в Санкт-Петербурге арестовал 44-летнего Юрия Артемьева, который с ножом напал на покупателей в гипермаркете «Окей».

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