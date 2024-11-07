Российского подростка обвинили в теракте за поджог станции сотовой связи и арестовали

В Петербурге суд арестовал подростка за поджог станций сотовой связи

Колпинский районный суд Петербурга арестовал несовершеннолетнего местного жителя, обвиняемого в теракте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 4 января 2025 года. Подсудимый возражал и просил суд отправить его под домашний арест, однако получил отказ.

Подростку вменяется два эпизода, подпадающие под действие статьи 205 УК РФ («Теракт»). По данным следствия, с 25 по 27 октября, а также 3 ноября он поджег оборудование базовых станций сотовой связи на улицах Понтонная и Тверская. Ущерб от его действий следствие оценивает в 500 тысяч рублей.

Поджоги подсудимый совершал за обещание вознаграждения в 30 тысяч рублей, однако получил лишь пять тысяч рублей.

6 ноября сообщалось, что следователи завершили расследование уголовного дела в отношении трех мужчин, которые планировали поджечь машину и военную технику на территории одной из частей Московской области.