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08:08, 6 ноября 2024Силовые структуры

Двое россиян хотели поджечь машину в воинской части и будут осуждены за госизмену

В Подмосковье следователи завершили расследование дела о попытке диверсии
Варвара Митина (редактор)

Фото: РИА Новости

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении трех мужчин, которые планировали поджечь машину и военную технику на территории одной из частей Московской области. Об этом сообщает ТАСС.

Двум из них в окончательной редакции ужесточили обвинение. Ранее все трое проходили обвиняемыми по статьям 30, 281 УК РФ («Покушение на диверсию»). Теперь двум мужчинам, которые являются братьями, предъявили обвинение еще и по статьям 275 («Госизмена») и 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ.

Адвокат одного из обвиняемых рассказал, что в деле около шести томов. После ознакомления его подзащитного и его самого дело передадут во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу. Фигуранты свою вину уже признали и раскаялись в содеянном.

По версии следствия, двое братьев начали сотрудничать с украинскими спецслужбами, от которых и получили задание о поджоге военной техники и машины на территории одной из воинских частей в Дмитровском районе Московской области. Один из них привлек к этому друга, который должен был снять происходящее на видео.

Ранее во Владивостоке суд приговорил 26-летнюю студентку к 12,5 года колонии общего режима за поджог Первомайского военкомата.

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