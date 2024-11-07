Российского военного осудили на 17 лет за жестокую расправу на кладбище

В Хакасии суд дал военному 17 лет колонии за жестокое убийство на кладбище

Второй восточный окружной военный суд в Хакасии приговорил военного Павла Титаренко к 17 годам колонии строгого режима по делу о расправе с особой жестокостью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что военнослужащий в состоянии алкогольного опьянения поссорился на кладбище с женой. За женщину вступился незнакомец, ставший свидетелем конфликта. Тогда Титаренко взял палку и стал ей избивать мужчину, а когда тот спрятался в бытовом вагончике, заблокировал дверь прутом, положил под нее покрышку и устроил поджог. Потерпевший отравился угарным газом.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае перед судом предстанет мужчина за совершенную 16 лет назад расправу.