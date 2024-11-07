Шойгу высказался о попытках Киева совершить акты ядерного терроризма

Шойгу: атака Киева на Курскую область была направлена на захват Курской АЭС

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о попытках Киева совершить акты ядерного терроризма. Его слова передает ТАСС.

По его словам, атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область имела целью захват Курской атомной электростанции (АЭС). Кроме того, он напомнил о продолжающихся регулярных ударах по Запорожской атомной электростанции и сопутствующей энергетической инфраструктуре.

«Что это, как не попытка совершения актов ядерного терроризма?» — высказался Шойгу.

Ранее Шойгу оценил ситуацию в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, отметив, что Запад «стоит перед выбором: продолжать ли финансирование Киева или начать договариваться».